Preços ao Consumidor sobem em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou na primeira semana de 2009 em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo com os dados divulgados hoje (9), apenas em Porto Alegre o IPC-S de 7 de janeiro recuou, passando de 0,13% (taxa relativa à medição encerrada em 31 de dezembro de 2008) para 0,10%.



Em São Paulo, capital com maior peso na formação do índice global, os preços subiram com mais intensidade e o índice ficou em 0,22%, depois de registrar 0,14% no levantamento anterior. Também houve aceleração da inflação em Belo Horizonte (de 0,43% para 0,80%), Brasília (de 0,72% para 0,79%), Recife (de 0,90% para 1,13%), Rio de Janeiro (de 1,17% para 1,31%) e Salvador (de 0,56% para 0,94%).



O índice global relativo à primeira semana do ano teve acréscimo de 0,16 ponto percentual e ficou em 0,68%, conforme havia divulgado ontem (8) a Fundação Getulio Vargas. Dos sete grupos pesquisados, quatro apresentaram aumentos de preços. A maior elevação foi constatada no grupo educação, leitura e recreação (de 0,37% para 0,84%). De acordo com a nota técnica da FGV, o aumento foi provocado, principalmente, pelo período característico de reajuste de preços das mensalidades escolares. Os alimentos também tiveram expansão de preços na primeira semana do ano (de 0,60% para 1,04%).



Para calcular o IPC-S, a Fundação Getulio Vargas coleta preços de aproximadamente 450 produtos e serviços usados por famílias com renda mensal de um a 33 salários mínimos residentes em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, no Rio de Janeiro, em Salvador e São Paulo.