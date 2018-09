Polícia confirma nomes de fugitivos de Felipe Camarão Alessandro Matias, Robson Pessoa da Silva e Francisco Tiago Dionísio da Silva fugiram da DP nesta segunda-feira.

A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (18) os nomes dos três presos que fugiram da delegacia de Felipe Camarão, bairro da zona Oeste de Natal, na tarde desta segunda-feira (17).



Alessandro Matias, Robson Pessoa da Silva e Francisco Tiago Dionísio da Silva fugiram da DP após serrarem as grades da cela onde estavam e pularem o muro.



No momento da fuga, apenas uma agente de Polícia Civil fazia a guarda dos presos. Ao todo, 27 presos continuam superlotando as duas celas da delegacia.