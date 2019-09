A bordo de um pau de arara

Fotos: Zenaide Castro Veículos são conduzidos pelos irmãos Eduardo e Rogério Lyra.

Roteiro

Serviço:

São dois veículos conduzidos pelos irmãos Eduardo e Rogério Lyra cariocas que residem em Pipa desde meados de 2000. O outro sócio, Caio, fica na administração. O passeio dura todo o dia, terminando com a bela visão do pôr-do-sol na lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul.Depois de pegar os passageiros nos hotéis e pousadas onde estão hospedados na Pipa, a primeira parada é sobre a falésia - o famoso Chapadão - para apreciar a vista da paradisíaca Praia do Amor, ainda na Pipa. Depois o veículo segue quatro quilômetros até Sibaúma.No meio do caminho, o grupo passa pela Praia das Minas, local de desova das tartarugas. Em Sibaúma, diferente da praia mais agitada do litoral norte-riograndense, a vida caminha tranqüila no pequeno vilarejo originado de uma colônia de escravos.A Toyota e a Hilux adaptadas para acomodar os passageiros percorrem as ruelas estreitas do lugar até chegar à balsa que faz a travessia para Barrinha, uma pequena praia pertencente a Barra de Cunhaú. Uma das surpresas esculpidas pela natureza é um reservatório que se formou entre as pedras, que mais parece uma banheira de hidromassagem.Os mais corajosos entram para um pequeno mergulho e uma pose para foto. Mas a proeza exige equilíbrio para segurar o corpo no impacto das ondas.Depois de aproximadamente uma hora, o grupo, já em Barra de Cunhaú, cruza o rio em um barco para chegar ao outro lado. A travessia é feita por Lucas Matias, que desde os 12 anos de idade tira do mar o seu sustento, antes como pescador e depois levando os turistas de um lado para outro do rio.Uma parada para o almoço é tempo suficiente para deixar o sol baixar antes de encarar uma descida de skibunda nas dunas localizadas entre Tibau do Sul e Pipa. Alguns se arriscam na aventura, enquanto outros, menos afoitos, preferem contemplar a beleza ao redor.A cearense Fabrícia Feijão, que reside há dois anos e meio em Paris e veio a Pipa passar a semana do réveillon juntamente com o namorado, não conhecia a praia e decidiu fazer o passeio no Pau de Arara para ter uma visão geral sobre a região, com suas diferentes características - mar, dunas, lagoas, rio, trilhas e falésias. "Estou achando legal, diferente e bastante divertido.O mais interessante é que o passeio não é nem um pouco monótono, pelo contrário, é cheio de emoção", frisa, enquanto assiste, encantada, ao pôr-do-sol na Lagoa de Guaraíras, em Tibau do Sul, um momento único e uma visão inesquecível antes de os turistas embarcarem de volta aos seus lugares.- Saída da Praia de Pipa- Parada para apreciar a Praia do Amor, do alto da falésia- Segue por 4 km sobre as falésias- Chegada em Sibaúma- Passagem pela Praia das Minas (local de desova de tartarugas)- Travessia de balsa de Sibaúma para Barrinha (Barra de Cunhaú)- Chegada a Barra de Cunhaú (atravessa o rio em um barco)- Almoço em Barra de Cunhaú- Saída em direção às dunas da Praia de Pipa (para descida no skibunda)Descida nas dunas (skibunda)Pôr-do-sol na creperia (anexo do Hotel Marinas), na Lagoa de Guaraíras, em Tibau do SulRetorno à PipaPasseio no Pau de AraraPreço por pessoa: R$ 85Inclui as travessias de balsa e barco para Barra de CunhaúInformações e reservas:(84) 3246-2227