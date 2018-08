Ministério da Justiça e CNJ acertam esforços conjuntos por melhorias em presídios A prioridade, ressaltou Tarso Genro, é trabalhar com presídios pequenos, de até 400 vagas, com estrutura escolar e de formação profissional

O ministro da Justiça Tarso Genro e o o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, discutiram durante audiência nesta quarta-feira um esforço conjunto no sentido de aperfeiçoar o sistema penitenciário nacional.



Segundo Tarso, o objetivo da parceria entre o Ministério da Justiça e o CNJ é “melhorar, dentro do menor prazo possível, o sistema prisional brasileiro, que se encontra em situação de degradação séria em muitas regiões”.



Tarso informou a Mendes os investimentos na construção de presídios que estão sendo realizados dentro do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul receberam R$ 14, 7 milhões, e Bahia, Alagoas, Piauí, Mato Grosso e Pará, outros R$ 14,8 milhões.



A prioridade, ressaltou o ministro, é trabalhar com presídios pequenos, de até 400 vagas, com estrutura escolar e de formação profissional, além de instituições temáticas para o atendimento especializado da demanda de jovens e mulheres. Ele acredita que isso ajudaria a minimizar a resistência de municípios em receber presídios.



“O CNJ pode colaborar conosco, inclusive, para identificar zonas de maior importância para a a implementação do Pronasci”, ressaltou o ministro da Justiça.