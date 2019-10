Dirigente garante participação do Real Independente na terceira rodada Por falta de mando de campo, o clube de Jardim de Piranhas levantou a possibilidade de desistência do Estadual.

Depois de dois dias de impasse, o Real Independente confirmou a participação na terceira rodada do Campeonato Estadual nesta quarta-feira (28) contra o Baraúnas, de Mossoró. O Concriz do Seridó chegou a anunciar que desistiria da competição caso o mando de campo fosse mantido para Caicó.



O problema surgiu depois que o Estádio Josenildo Cavalcante não foi liberado para a realização dos jogos do Independente por falta do laudo do Corpo de Bombeiros. A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), então, transferiu as partidas do time mandante para o Marizão.



Uma reunião envolvendo o prefeito da cidade e os dirigentes do clube chegou a cogitar a interrupção da participação do time no campeonato estadual. No entanto, nesta tarde, Braz Carlos, diretor do Real Independente declarou que o clube entra em campo logo mais às 20h30 para o jogo da terceira rodada. Os jogos do Real Independente devem voltar ao Josenildo Cavalcante somente na quinta rodada.



O Real Independente ocupa a 10ª colocação, com duas derrotas em dois jogos, para o Coríntians de Caicó e para o Santa Cruz. O Baraúnas, em melhor situação, ocupa a 7ª posição, com dois pontos, resultados conseguidos contra o Alecrim e Potyguar, respectivamente.