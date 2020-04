Começa hoje a Copa do Brasil 2009

Data I/V Grupo Hora Jogo

18.02 Ida G01 19h30 Flamengo-PI x Vasco-RJ

(qua) Ida G03 20h30 Icasa-CE x Portuguesa-SP

Ida G05 21h50 Itabaiana-SE x Atlético-MG

Ida G06 20h30 Guaratingueta-SP x Caxias-RS

Ida G10 20h30 Misto-MS x Campinense-PB

Ida G13 21h50 Nacional-PB x Fluminense-RJ

Ida G18 20h30 Americano-RJ x Santa Cruz-PE

Ida G20 21h50 Samp. Corrêa-MA x Figueirense-SC

Ida G21 21h50 Rio Branco-AC x Santos-SP

Ida G23 20h30 Holanda-AM x Coritiba-PR

Ida G27 20h30 Mixto-MT x Paraná-PR

Ida G28 21h50 Desportiva-ES x Fortaleza-CE

Ida G29 21h50 União-MT x Internacional-RS

Ida G30 15h30 J. Malucelli-PR x Guarani-SP

Ida G32 20h30 Tupi-MG x Criciúma-SC

04.03 Ida G02 21h50 Central-PE x Ceará-CE

(qua) Ida G04 20h30 Confiança-SE x América-RN

Ida G07 21h50 ASA-AL x Vitória-BA

Ida G08 20h30 Atl. Sorocaba-SP x Juventude-RS

Ida G09 21h50 Itumbiara-GO x Corinthians-SP

Ida G11 20h30 Tocantins-TO x Atlético-PR

Ida G12 20h30 Fast-AM x ABC-RN

Ida G14 20h30 Águia Marabá-PA x América-MG

Ida G15 20h30 Atlético-RR x Goiás-GO

Ida G16 20h30 Cristal-AP x Brasiliense-DF

Ida G19 20h30 Vilhena-RO x Ponte Preta-SP

Ida G22 20h30 Serra-ES x CSA-AL

Ida G24 20h30 Potiguar-RN x Bahia-BA

Ida G25 21h50 Ivinhema-MS x Flamengo-RJ

Ida G26 20h30 Barras-PI x Remo-PA

Ida G31 21h50 Moto Club-MA x Náutico-PE

Volta G01 20h30 Vasco-RJ x Flamengo-PI

Volta G03 20h30 Portuguesa-SP x Icasa-CE

Volta G05 20h30 Atlético-MG x Itabaiana-SE

Volta G06 20h30 Caxias-RS x Guaratingueta-SP

Volta G10 20h30 Campinense-PB x Misto-MS

Volta G20 20h30 Figueirense-SC x Samp. Corrêa-MA

Volta G23 20h30 Coritiba-PR x Holanda-AM

Volta G28 20h30 Fortaleza-CE x Desportiva-ES

Volta G29 20h30 Internacional-RS x União-MT

Volta G30 20h30 Guarani-SP x J. Malucelli-PR

Volta G32 20h30 Criciúma-SC x Tupi-MG

05.03 Volta G13 20h30 Fluminense-RJ x Nacional-PB

(qui) Volta G18 20h30 Santa Cruz-PE x Americano-RJ

Ida G17 20h30 Dom Pedro II-DF x Botafogo-RJ

Volta G27 20h30 Paraná-PR x Mixto-MT

18.03 Volta G02 20h30 Ceará-CE x Central-PE

(qua) Volta G04 20h30 América-RN x Confiança-SE

Volta G07 20h30 Vitória-BA x ASA-AL

Volta G08 20h30 Juventude-RS x Atl. Sorocaba-SP

Volta G11 20h30 Atlético-PR x Tocantins-TO

Volta G14 20h30 América-MG x Águia Marabá-PA

Volta G15 20h30 Goiás-GO x Atlético-RR

Volta G16 20h30 Brasiliense-DF x Cristal-AP

Volta G19 20h30 Ponte Preta-SP x Vilhena-RO

Volta G21 21h50 Santos-SP x Rio Branco-AC

Volta G22 20h30 CSA-AL x Serra-ES

Volta G25 21h50 Flamengo-RJ x Ivinhema-MS

Volta G26 20h30 Remo-PA x Barras-PI

Volta G31 20h30 Náutico-PE x Moto Club-MA

19.03 Volta G09 20h30 Corinthians-SP x Itumbiara-GO

(qui) Volta G12 20h30 ABC-RN x Fast-AM

Volta G17 20h30 Botafogo-RJ x Dom Pedro II-DF

Volta G24 20h30 Bahia-BA x Potiguar-RN

A Copa do Brasil 2009 começa hoje, com 15 jogos, a começar por J. Maluceli x Guarani-SP,. no interior paranaense à tarde. As equipes potiguares só entram na disputa a partir de 9 de março - nesse dia, o América vai a Sergipe enfrentar o Confiança-SE no estádio Lourival Batista em jogo válido pelo Grupo 4, e o ABC toma o rumo do Amazonas para jogar contra o Fast-AM no estádio Vivaldão pelo Grupo 12, enquanto o Potiguar de Mossoró recebe em pleno estádio Leonardo Nogueira o Bahia-BA pelo Grupo 24.As partidas de "volta" dos potiguares, caso sejam necessárias, estão marcadas para os dias 18 e 19 de março. No dia 18, o América recebe no Machadão o Confiança; no dia 19, o ABC recebe o Fast no Frasqueirão e o Potiguar vai enfrentar o Bahia na localidade de Pituaçu (o estádio da Fonte Nova, em Salvador, não foi liberado).Primeira faseA Copa do Brasil será disputada em seis fases, no sistema de eliminatórias simples em cada fase, em partidas de ida e volta, por fase. O clube que somar o maior número de pontos ganhos ao final das duas partidas em disputa, dentro do próprio grupo, em cada fase, estará classificado para compor os grupos das fases seguintes.Nas primeira e segunda fases, caso o clube visitante vença a primeira partida por dois gols ou mais de diferença, estará automaticamente classificado, sem a necessidade da realização da partida de volta.Critérios de desempate: 1) saldo de gols; 2) gols pró na casa do adversário; 3) decisão nos pênaltis.Para as primeira e segunda fases, o mando de campo da partida de volta, em cada grupo, pertencerá ao clube melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes (RNC); para as demais fases, o manbdo será decidido por sorteio.