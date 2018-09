Vestibular 2009: processo seletivo será realizado nos dia 23, 24 e 25 de novembro

Confira o quadro de aplicação das provas.

A Comissão Permanente de Vestibular (Comperve) recomenda que os candidatos verifiquem antecipadamente, no cartão de inscrição, o lugar onde as provas serão realizadas e se informem como chegar até o local. Sair com antecedência de casa também é uma das recomendações, já que não será permitida a entrada de candidato retardatário.O acesso ao local de provas será das 7h20min às 8h (horário oficial local). Em cada dia, as provas terão duração máxima de quatro horas e trinta minutos. Cada candidato receberá uma caneta esferográfica para utilização durante o processo seletivo.Para fazer as provas de cada dia, o candidato é obrigado a levar o cartão de inscrição e um documento de identificação.Celular (ligado ou não), relógio eletrônico, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, não poderão ser portados pelo candidato, assim como armas, dicionário, livro, lápis grafite, corretivo, borracha, boné, gorro e outros chapéus.O vestibular estará aberto aos portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou aos que estiverem cursando, no ano letivo de 2008, o último ano do ensino médio.