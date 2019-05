Micarla de Sousa discute situação da Saúde com o Ministério Público

Vlademir Alexandre Micarla discute Saúde com o Ministério Público

Hoe (5), a pevista terá uma reunião com as promotoras Iara Pinheiro e Elaine Araújo, às 15h, no Palácio Felipe Camarão. O procurador-geral do MP, José Augusto Perez, também participará.Neste encontro, o secretário municipal de Saúde, Levi Jales, fará um diagnóstico da situação da pasta. Levando em consideração as recentes contestações do MP, Micarla pretende integrar o trabalho, para que o MP aponte o que deve ser corrigido.Na próxima quarta-feira (7), Micarla de Sousa fará visitas aos postos de Saúde da capital.