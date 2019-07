Vereadores terão reunião com Micarla para conhecer projetos da convocação extraordinária

Elpídio Júnior Enildo Alves: bancada governista garante aprovação das matérias.

De acordo com o líder da prefeita na Câmara Municipal, vereador Enildo Alves (PSB), a reunião servirá para que os parlamentares da bancada governista saibam quantas matérias serão votadas – em torno de sete projetos – e conheçam o real conteúdo das propostas.“A prefeita tem mais de 14 vereadores confirmados em sua bancada e acredito que não terá problemas para aprovar os projetos”, disse o vereador, informando, ainda, que até a próxima segunda-feira os vereadores do PMDB devem confirmar a adesão à bancada de Micarla.Os vereadores confirmados na oposição (Sargento Regina, Maurício Gurgel, Raniere Barbosa, George Câmara e Júlia Arruda) solicitavam que a convocação extraordinária fosse adiada para que eles pudessem analisar melhor as propostas que serão apreciadas em plenário. Contudo, o presidente da CMN, vereador Dickson Nasser (PSB), afastou a possibilidade. A presença dos oposicionistas na reunião não foi confirmada por Enildo Alves.Sobre a proposta de Reforma Administrativa, que consistirá, entre outras coisas, na criação, extinção e desmembramento de secretarias do município, o secretário de Planejamento, Augusto Viveiros, disse que apenas em fevereiro deverá ocorrer o envio da matéria ao Legislativo.