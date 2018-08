Inscrições do Prêmio Thomé Filgueira se encerram nesta quinta (13) Fundação José Augusto vai distribuir R$ 50 mil para 30 artistas em seis modalidades.

O prazo de inscrição para o Prêmio Thomé Filgueira de Artes Visuais se encerra nesta quinta-feira (13).



Promovido pela Fundação José Augusto, a premiação vai selecionar artistas que integrarão a coletiva Panorama das Artes Visuais do Estado do Rio Grande do Norte 2008.



O prêmio está dividido em seis modalidades artísticas e um projeto de curadoria com premiações que variam de R$ 7.000, R$ 4.000, R$ 2.500, R$1.400 e R$ 700,00 num total de R$ 50.000 em prêmios divididos entre 30 artistas.