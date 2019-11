Consumo de energia cresce 1% em janeiro de 2009 Expansão foi de 2,3% nos últimos 12 meses.

O consumo de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) cresceu 1% neste mês de janeiro, em relação a dezembro de 2008. Na comparação com janeiro de 2008 houve uma queda no consumo de energia elétrica no país de 2,7%.



Os números foram divulgados hoje (30) pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), indicam nos últimos 12 meses um crescimento de 2,3% contra igual período anterior. Na avaliação do ONS, a crise de crédito internacional afetou a demanda de energia, refletindo diretamente sobre a produção industrial e a expansão do setor.



“As paralisações temporárias e a antecipação de férias coletivas são os sintomas mais imediatos”, aponta o relatório do ONS como causa da queda do consumo de energia elétrica na indústria.



Os subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste apresentaram as maiores quedas de carga de energia em janeiro em relação ao mesmo mês de 2008. A variação negativa alcançou, respectivamente, 3,9% e 3,3% no período. No subsistema Nordeste, a retração foi menor, atingindo -1,8%. Já no subsistema Norte, houve incremento do consumo de energia de 2,9% em janeiro contra igual mês do ano passado.



Na comparação com dezembro de 2008, o subsistema Sudeste/Centro-Oeste mostrou aumento do consumo de energia de 2,2%. A variação foi positiva também no subsistema Sul (0,2%), mas revelou queda de 1,7% e de 1,4%, respectivamente, nos subsistemas Norte e Nordeste.



No acumulado dos últimos 12 meses, todos os subsistemas mostraram ampliação da carga de energia em relação ao mesmo período anterior, que atingiu 4,3% no Norte, 3% no Nordeste, 2,8% no Sul e 1,8% no Sudeste/Centro-Oeste.