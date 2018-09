Ensino jurídico: O Brasil tem muita universidade e poucos professores qualificados

Marília Rocha

Esse é um dos assuntos discutidos na 20ª Conferência Nacional dos Advogados, no Centro de Convenções, em Natal, cuja programação teve início na quarta-feira (12) e segue até o sábado (15).A grande participação de profissionais com formação jurídica, como advogados, juízes, promotores, delegados, procuradores, auditores e funcionários públicos, reforça a importância do tema.Adilson Gurgel admitiu que, de uma forma geral, o ensino jurídico no país é ruim, mas disse que a OAB tem trabalhado para mudar a situação. “A comissão quer transformar o ensino jurídico através da melhoria no ensino”.Um dos índices de avaliação do ensino jurídico é o Exame de Ordem da OAB, realizado semestralmente. “Temos mil e cem faculdades no Brasil que anualmente formam 200 mil bacharéis para o mercado, e a comissão tem o trabalho de acompanhar de perto essa formação”, afirma.Os melhores índices do exame de ordem no Brasil estão no Nordeste, principalmente nas cidades de Sergipe e Piauí, e as provas que mais reprovam são Direito Penal e Direito do Trabalho.Ainda de acordo com Adilson Gurgel, a OAB realiza seminários de discussão sobre o ensino jurídico e já publicou mais de 10 livros. “O trabalho é focado na melhoria da didática aplicada nas universidades”, afirma.Outro programa de avaliação do ensino jurídico é o OAB Recomenda, que cita as melhores universidades do Brasil e incentiva a melhoria na estrutura de ensino.A comissão também promove encontros com as OAB de todo o Brasil. “Nos reunimos mensalmente para discutir reconhecimento e abertura de novos cursos”, afirma Adilson. O próximo encontro será em abril de 2009, em Aracaju.