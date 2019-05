Desempregado mata mulher com três tiros na zona Norte

O desempregado Francisco de Assis do Nascimento, de 47 anos, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (29) no loteamento Boa Esperança, zona Norte de Natal, acusado de matar a própria mulher, Maria da Guia da Silva, de 44 anos, com três tiros. O acusado ainda chegou a atirar contra o próprio filho, mas arma “bateu o catolé”.O crime aconteceu por volta das 7h30 na rua Poeta Renato Caldas, quintal da residência do casal. A vítima foi atingida a queima roupa com três disparos de revólver e socorrida pelo Samu, mas faleceu a caminho do hospital. Quando um dos filhos se jogou em cima da mãe ao vê-la ensangüentada ao chão, Francisco apontou a arma para o filho, mas o revólver falhou.O acusado ainda tentou se matar, mas a arma “bateu o catolé”. Francisco então pulou o muro da casa para fugir, mas foi contido por populares até a chegada da polícia que efetuou a prisão em flagrante. Ele chegou a ser agredido pelos populares.Em depoimento, os filhos da vítima disseram que o pai já havia ameaçado a família dizendo que iria matar todos e se matar assim como havia visto um caso semelhante pelo noticiário.Francisco disse que já vinha planejando o crime desde a última quinta-feira, quando havia comprado um revólver calibre 38 no Mercado da 4, no Alecrim. O acusado, que estava casado com a vítima havia 27 anos, disse que estava morando na mesma casa, mas estavam separados maritalmente e que brigavam constantemente da esposa por causa de ciúmes por parte dele.Ele nega que tenha atirado contra o filho, que a sua intenção era matar a esposa e se matar, mas que ao apontar a arma para o ouvido, esta falhou.O acusado foi encaminhando para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Zona Norte (Deam/ZN) onde foi autuado em flagrante por homicídio e ficará recolhido na Delegacia de Plantão da Zona Norte à disposição da justiça.

