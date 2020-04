Dickson acredita que não haverá redução nos recursos das câmaras

Elpídio Junior Dickson é favorável a aumento no número de vereadores na próxima legislatura.

“A redução proposta pela PEC 47 iria prejudicar muito as câmaras. Aumentar o número de vereadores, tudo bem, mas diminuir o repassa as Casas de 5% para 2% iria gerar um impacto muito grande na folha de pagamentos da Câmara. Mas, tanto o presidente do Senado, quanto o da Câmara dos Deputados, entenderam isso e se comprometeram a analisar melhor, além de tentar trabalhar em parceria e evitar que a discussão, por exemplo, seja encaminhada para o STF", ressaltouSobre o aumento no número de vereadores, o presidente da CMN, enfatizou que foi feito uma tabela e pela proporcionalidade da população do país haveria a necessidade de aumentar o número de parlamentares nas Câmaras.“Se for para o povo ter mais representatividade, tudo bem. Mesmo assim, para essa legislatura não vejo nem condições porque tudo já está organizado, incluindo comissões e orçamentos. Mas contanto que não mexam no dinheiro está ótimo. Vou continuar minha batalha pelos recursos da Casa”, finalizou ele.Nas audiências, estiveram presentes os presidentes das Câmaras Municipais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Teresina, Aracaju, Curitiba e Natal. Todos afirmaram que a maioria das Casas mantém suas despesas sob estrito rigor, estando até dispostos a fazer ajustes capazes de reduzir suas despesas, mesmo assim, os cortes drásticos podem levar o legislativo municipal perder sua autonomia.