Comércio terá horário de funcionamento reduzido durante o feriado (6)

Amanhã (6), feriado municipal de Santos Reis, o comércio de Natal terá o horário de funcionamento variado. Os bancos serão fechados.A abertura do comércio de rua será facultativa. Na Zona Norte, muitas lojas já informaram que permanecerão fechadas durante todo o feriado.No centro da capital, cada estabelecimento determinou o horário de vendas. A C&A abre as portas das 9h às 18h. A Riachuelo funciona das 9h às 15h e as Lojas Americanas das 9h às 16h.Os shoppings da cidade também não têm horário fixo. As lojas do Midway Mall ficarão abertas das 15h às 21h e a praça de alimentação e lazer, das 12h às 22h, bem como o Via Direta e o Natal Shopping.Praia Shopping e Norte Shopping têm o horário de funcionamento das lojas das 15h às 21h. A área de alimentação e lazer do primeiro fica aberta das 12h às 21h e do Norte Shopping das 11h30 às 22h.Já o Shopping Orla Sul terá suas lojas funcionando das 13h às 19h e a praça de alimentação do meio-dia às 21h. o Shopping Cidade Jardim estará fechado.



*Fonte CDL