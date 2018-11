Projeto que regulamenta meia-entrada pode ser votado hoje

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado deve votar hoje (25) o projeto de lei que regulamenta a meia-entrada no país. Artistas e produtores teatrais que apóiam a proposta vão acompanhar a votação, marcada para as 11h no Congresso.Dirigentes da União Nacional dos Estudantes (UNE) farão vigília na comissão para aprovar alterações no projeto, que inclui a suspensão da cota (o projeto impõe cota de 40% para venda de ingressos de meia-entrada), a padronização do documento de identificação estudantil e a criação de um conselho de fiscalização.A partir das 10h, os estudantes ligados à UNE ficarão em frente ao local de votação alertando os senadores sobre a importância da manutenção dos direitos conquistados pela juventude e também garantidos pelo Estatuto do Idoso.

* Fonte: Agência Brasil