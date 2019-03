Oposição e Governo não entram em acordo e PEC pode ser adiada No Rio Grande do Norte, oito novos vereadores seriam contemplados com a proposta e CMN passaria de 21 para 29 parlamentares.

Ainda não há acordo entre os senadores sobre a votação da Proposta de Emenda Constituicional (PEC) que recria 7.343 cargos de vereadores. A PEC que deveria ser votada nesta terça-feira (16) pelo Plenário do Senado Federal, pode não entrar na pauta da Casa, por um desentendimento entre oposição e Governo. Até o final da tarde, os senadores devem definir qual posição tomar.



Caso, não seja votado nesta terça-feira (16), ou não entre na pauta da quarta-feira (17), os possíveis novos vereadores vão ter que aguardar até fevereiro para que a situação seja julgada. Na capital potiguar, oito vereadores iriam compor a Câmara Municipal de Natal, ao invés de 21 seriam 29 parlamentares.



A notícia deixou alguns dos vereadores bastante animados, entre eles Renato Dantas (PMDB), que não conseguiu a reeleição em 2008. “Quem disser que não está animado com a proposta, está mentindo”, disse o vereador.



Segundo o relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador César Borges (PR/BA), já existia um acordo entre os líderes para que a matéria fosse votada em dois turnos, mas o clima no Senado não está muito propicio para esta votação.



O senador César Borges ressaltou que caso a PEC seja votada neste ano, fica a cargo da Justiça Eleitoral decidir como a proposta será aplicada. "O texto fixa o número exato de vereadores e diz que a modificação vale para 2008. Existe a possibilidade de aplicação imediata da lei. Mas quem a aplica, nesse caso, é a Justiça Eleitoral. Já cumprimos nosso papel constitucional", disse.



No total, haverá um aumento de 14,1% no número de vereadores, que passarão dos atuais 51.924 para 59.267.