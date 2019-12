Copa de 2014 modificará cenário local Metrô de superfície, novas vias de trânsito e agilidade na construção do aeroporto são listados como ganhos para Natal.

A candidatura de Natal a Copa do Mundo de 2014 já está provocando mudanças na estrutura da capital potiguar. Na manhã desta sexta-feira (6), o secretário municipal de Turismo, Soares Júnior, listou em entrevista ao Jornal 96 alguns ganhos para Natal, como o metrô de superfície e o Aeroporto Internacional de São Gonçalo.



“Natal ganhará muito sendo sede da Copa do Mundo”, disse. Segundo o secretário, o projeto do Veículo Leve sob Trilhos (VLT), amplamente discutido nas esferas municipal e estadual, poderá se tornar realidade com a Copa. Além do VLT, serão construídas novas vias de escoamento de trânsito.



Outro projeto que pode ser beneficiado com Natal sediando a Copa é a agilidade na construção do Aeroporto Internacional de São Gonçalo, previsto para 2010. “O projeto da Copa vai acelerar os projetos de Natal”, frisa Soares Júnior.