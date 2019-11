Michel Temer: “Peço humildemente que votem no meu nome” Candidato à Presidência da Câmara Federal acaba de discursar no plenário da Casa

O presidente nacional do PMDB, Michel Temer acaba de pedir o voto aos colegas de Câmara Federal para assumir a Presidência da Casa. O peemedebista se colocou como representante da instituição já que o chamado “blocão” formado em torno da sua candidatura reúne 15 dos 18 partidos.



“Verifiquei aqui uma preocupação institucional em que líderes e presidentes de partidos se manifestaram . Conseguimos unir o que chamam de situação, oposição e neutros. Todos abandonaram suas questões regionais e disseram que acima dos candidatos está a instituição”, discursou.



Cortez o candidato se referiu aos outros que disputam o pleito como “concorrentes” e fez questão de ressaltar: “veja que nunca nos referimos uns aos outros como adversários, pois isso significa que estaríamos em lados opostos e aqui estamos todos do lado do Poder Legislativo”.



Dentro dos seus 15 minutos, Temer destinou o final do discurso para elencar algumas de suas metas à frente da Casa que já presidiu por duas vezes.



“Eu quero fazer dessa Casa um centro de debates dos principais temas nacionais. Criarei um calendário para programar todos os meses um assunto de grande interesse da sociedade. Também pretendo ampliar o setor de comunicação, com a TV Câmara acompanhando o trabalho dos parlamentares em seus núcleos nos finais de semana e, mostrar que o deputado não precisa estar aqui de domingo a domingo para provar que está trabalhando”.



Temer disse que quer transformar a Câmara Federal em um exemplo para os estados. “É preciso que as pessoas entendam que aqui as coisas se passam num nível de grande elevação”.



Apesar da pose de presidente eleito, Temer encerrou os eu discurso pedindo: “peço humildemente que votem no meu nome e na minha chapa”.



* Mais informações em instantes.