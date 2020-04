Micarla consegue R$ 107 milhões através de Dilma Rousseff

Fotos: Assessoria “Todos os projetos prontos estarão enquadrados até março e os recursos assegurados”, garantiu Micarla.

“Todos os projetos prontos estarão enquadrados até março e os recursos assegurados”, garantiu a prefeita. Com isso, a nova administração espera minimizar os problemas causados pelo inverno natalense em virtude das falhas na infra-estrutura da cidade. Micarla disse que a reunião foi “proveitosa” e que a ministra a recebeu “muito bem”.Destes recursos, R$ 20 milhões serão destinados para a realização de obras de drenagem nos bairros do Tirol e Petrópolis, que também sofrem com inundações de suas ruas e avenidas em virtude das chuvas.A prefeitura realizará ainda obras estruturantes para conter os problemas causados pelo inverno natalense nas áreas de San Vale, Parque das Colinas, Niterói, Salinas, Câmara Cascudo, Ki-Panomara, Santa Inês e Vila Paraíso, entre outras. “Temos muito interesse em ajudar a cidade do Natal, que é uma das melhores do país para se viver”, disse a ministra.Dilma Roussef informou que todas as reivindicações serão enquadradas na gestão do Programa de Aceleração do Crescimento(PAC). Micarla de Sousa já participou de mais de dez audiências com ministros do presidente Luis Inácio Lula da Silva durante sua administração.