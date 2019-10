Ministro dos Portos: Há uma cultura no país do uso do caminhão

Em Natal para empossar a nova diretoria da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) no final desta semana, o ministro dos Portos, Pedro Brito, concedeu entrevista ao Nominuto.com, ocasião em que falou sobre o uso “inadequado” do transporte rodoviário ao invés do marítimo, muito mais econômico.

Recém-criada, a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República foi instituída através da Medida Provisória nº 369, de 7 de maio passado e aprovada pela Câmara Federal em 27 de junho e pelo Senado em 22 de agosto. Desde então, uma série de mudanças estão sendo feitas nos portos e mais recursos estão sendo destinados a essa área, com o objetivo de colocar os principais portos brasileiros no mesmo patamar de competitividade dos portos mais eficientes do mundo.

Brito falou ainda sobre a Medida Provisória 393, que cria um novo regime para a contratação dos serviços de dragagem de portos, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos portos brasileiros, inclusive com previsão de manutenção, acabando assim com obras que não têm efeitos duradouros.

A caminho do Senado, a MP foi recém aprovada pela Câmara dos Deputados (com prazo de validade dos contratos por cinco anos, prorrogáveis por mais um ano e não cinco, como enviara o projeto inicialmente o governo). Ele rebate a informação de que haja críticas pelo fato de ser liberada a concorrência de empresas armadoras internacionais. Ao final, fala sobre os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o setor

Nominuto.com - Ministro, quais são os recursos de 2008 previstos para o RN?

Pedro Brito - R$ 31 milhões para a dragagem do Porto de Natal, aí nós vamos estudar qual a necessidade de recursos para ampliar a capacidade de armazenagem do porto salineiro de Areia branca, que recebeu agora R$ 27 milhões. Essas obras estão concluídas. Agora nós vamos fazer o projeto de expansão de armazenagem e condições de financiamento desse projeto graneleiro, inclusive com relação ao financiamento, que receberá necessariamente interesse da iniciativa privada para investimentos, inclusive, com relação às condições. E no caso da comunidade do Maruim os recursos necessários em 2008, serão de 4,5 milhões de reais para indenizações e realocação dessa comunidade que está dentro de uma área portuária.

NM - Um problema no porto de Natal é a falta de terminal para abrigar passageiros que desembarcam de cruzeiros. Existe algum projeto da Secretaria nesse sentido? Uma coisa muito importante é o Turismo. Precisaria só de R$ 2 milhões, R$ 2,5 milhões para concretizar, inclusive, com projeto pronto. É verdade que só estaria precisando da liberação de recursos?

PB - Não. A questão dos terminais de turismo. Os investimentos para terminais não são de responsabilidade do governo federal. O que nós fazemos é o contrato de cessão e de arrendamento da área portuária e os investimentos são sempre privados. Quem vai operar são empresas de turismo. Então os grandes terminais de Santos, do Rio de Janeiro, todos são terminais privativos. O que o porto faz é conceder a área, fazer arrendamento da área portuária para o terminal.

NM - Ministro, o transporte marítimo é economicamente mais viável. No entanto, as estradas são os caminhos onde há maior escoamento. O senhor falou da questão da cabotagem, o que a gente tenta recuperar aqui e não consegue. São as tarifas portuárias? O que a Secretaria está fazendo para incentivar o transporte marítimo?

PB - Em primeiro lugar há uma cultura no país do uso do caminhão, de forma inadequada, porque estamos enchendo as estradas brasileiras de caminhões, inclusive, com custos muitos maiores do que o custo da cabotagem, pelo menos duas vezes maiores. O que precisamos é pegar portos de Natal e outros equipá-los para que sejam pontos dessa navegação interior e é isso o que estamos fazendo e dar ao armador de cabotagem entre os portos do Brasil as condições para que eles possam operar, por exemplo, eles reclamam dos elevados custos de combustível, eles reclamam das questões tributárias.Então isso faz parte de um pacote que o governo está examinando, inclusive criando um fundo no valor de R$ 4 milhões para garantir ao armador da cabotagem a possibilidade de encomendar novas embarcações. Hoje, o Brasil só tem 132 navios de cabotagem. A grande parte é de navios da Petrobras, que faz transporte de combustíveis da Vale do Rio Doce, sobrando muito pouco dessa frota para os granéis, para os conteiners. Então, esse é um plano de governo.

NM - Quando é que sai autorização para uma empresa explorar o terminal de passageiros para o turismo do Porto de Natal?

PB- Tão logo a gente receba o pedido. Isso é imediato. Nós temos todo o interesse de desenvolver o turismo do nordeste brasileiro. Nós temos todas as informações e conhecimento de que Natal tem um potencial fantástico na área de turismo, já consolidado, já desenvolvido, já se recebe uma quantidade de turistas estrangeiros muito grande, via aérea. Nós sabemos que se dermos as condições, o turismo, através de transatlântico, será muito desenvolvido aqui. E estamos prontos para dar essas condições.

NM - O plenário da Câmara aprovou a Medida Provisória 393, que cria um novo regime para a contratação dos serviços de dragagem de portos, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos portos brasileiros, inclusive com previsão de manutenção, acabando assim com obras que não têm efeitos duradouros. No entanto, está tendo críticas pelo fato de empresas estrangeiras também poderão participar da licitação, o que desestimularia empresas nacionais que investiram no setor, como criticam a Abrampa - Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente e o Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante. Como o senhor encara essas críticas?

PB - Isso não é motivo de critica, é motivo de aplauso. Com isso, nós vamos baratear o custo e vamos dar rapidez na dragagem que precisa ser feita em vários portos brasileiros e isso não exclui as empresas nacionais, isso inclui as nacionais e inclusive as obriga, por causa da competição, a investirem mais em pessoal, em equipamento. O que nós estamos em incluindo as empresas nacionais. Eu até agora não vi nenhuma critica. Só tenho recebido aplauso por causa dessa MP que o presidente enviou ao Congresso.

NM - Está se falando muito no PAC (Plano de Aceleração ao Crescimento), que também será usado para melhorar a infra-estrutura dos principais portos do país para permitir a presença de navios de grande porte e, conseqüentemente, para tornar os produtos brasileiros mais competitivos no exterior, capaz de reduzir o custo Brasil. Como isso se dará? O que está previsto?

PB - O PAC são R$ 2 bilhões e 700 milhões na área portuária. No caso de dragagem é R$ 1 bilhão e 400 mil, sendo R$ 31 milhões somente para o Porto de Natal.