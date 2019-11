Santos perde a primeira partida no Paulistão

Após sofrer o empate no último minuto no meio de semana contra o Mirassol, o Santos foi até o estádio Novelli Júnior em Itu neste domingo (01) disposto a se recuperar no Paulistão. Mas foi surpreendido e derrotado pelo time da casa por 2 a 0.





O Peixe esteve perto de marcar por diversas vezes no primeiro tempo, acertando cinco bolas na trave do adversário. A primeira foi aos 22 minutos com o artilheiro Kléber Pereira, que após cruzamento de Triguinho, driblou o zagueiro e chutou na trave. A resposta do time da casa veio aos 25 minutos com Henrique, que chutou uma bomba que também explodiu na trave de Fábio Costa.





Mas aos 28 minutos veio a surpresa: Ceará cruzou da esquerda para Ricardo Xavier abrir o placar para o time da terra dos exageros. Com o gol sofrido o Santos foi para o ataque, mas seguia sem sorte. Aos 31 minutos, Kléber Pereira gira na área e chuta com força, mas a bola explodiu na trave de novo.

Aos 33 minutos o camisa 9 santista mandou a terceira bola na trave num chute cruzado. A última bola santista no poste veio com o meia Madson aos 46 minutos. Não foi mesmo um primeiro tempo de sorte para o Santos.





Como no futebol quem não faz leva, no contra-ataque do Ituano, a bola chegou até Alex Afonso, que tocou na saída de Fábio Costa para Fazer Ituano 2 a 0, aos 46 minutos.





Na segunda etapa o Santos foi para o tudo ou nada, e na afobação para reverter o resultado abusou das faltas, levando três cartões amarelos em sete minutos, com Fabão, Molina e o estreante Bolanõs. Mas a tarde parecia que não estava mesmo favorável aos santistas, que não conseguiram furar o bloqueio do Ituano. Aos 26 minutos Molina chutou forte para a ótima defesa do goleiro Alexandre Fávaro.





Aos 27 minutos Madson cruza para o veterano atacante Roni. Caprichosamente a bola bateu na trave mais uma vez. O Peixe ainda tentou algumas jogadas, mas acabou jogando a toalha.Na rodada do meio de semana , o Peixe buscará a reabilitação na Vila Belmiro enfrentando o São Caetano. O Ituano por sua vez irá a Baruerí enfrentar os donos da casa.