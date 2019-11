João Grandão vai a júri popular em 11 de março

Fred Carvalho João Grandão vai a júri em março

Esse julgamento foi estava marcado para o dia 7 de julho do ano passado, mas foi anulado por vício provocado por uma jurada. A mulher, bastante emocionada, comunicou à juíza Eliana Marinho que não teria como participar do Conselho de Sentença, por se encontrar impedida, porque João Grandão havia, segundo a mesma, assassinado um cunhado dela.Ao invés de se retirar do recinto, a mesma voltou para o meio dos demais jurados, ainda não sorteados, e comunicou o fato para estes, fato que contaminou os julgadores, retirando-lhes a capacidade de julgamento isento. A defesa o ex-policial alegou que a atitude foi prejudicial à defesa, ao júri e à Justiça, e requereu que fosse dissolvido o Conselho de Sentença e anulado o julgamento.Segundo denúncia do Ministério Público, no dia 13 de novembro de 1994, por volta das 13 horas, na praia dos Artistas, proximidades do Bar Caravelas, João Grandão, usando de um revólver, efetuou três disparos contra João Maria da Silva Nascimento.No dia do crime, João Grandão, ao passar pela vítima, esmurrou-a e seguiu seu caminho, logo retornando armado, para efetuar um disparo, seguido de dois outros quando a vítima já estava no chão.Todos os tiros atingiram a João Maria da Silva e, segundo a prova testemunhal, João Grandão achou que a vítima já estava morta e fugiu.Ainda segundo a denúncia, após socorrido, João Maria da Silva esteve internado no hospital Walfredo Gurgel durante três meses, quando correu risco de morte. Após receber alta, a vítima fugiu para o Estado do Ceará, “por temer que seu algoz e seu grupo consumisse o homicídio tentado contra a sua pessoa”.Segundo o inquérito policial, tudo teve o seu início em razão de a vítima, juntamente com outras pessoas, ter participado de uma manifestação em repúdio pela morte de um cidadão, morto por um policial, fato ocorrido no bairro de Petrópolis.