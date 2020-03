Bike Ação é campeã por equipe do Mountain Bike potiguar A última etapa do Estadual 2008 foi no domingo (15.02); acompanhe os campeões gerais por categoria

A equipe Bike Ação foi a grande campeã do Mountain Bike potiguar em 2008. A última etapa do Estadual da categoria - versão 2008 - foi realizada no domingo (15.02), nas trilhas do Campus UFRN; a equipe, no decorrer do campeonato, conquistou 176 pontos. Em segundo lugar ficaram os Falcões MtB (136 pontos) e em terceiro a JAL (92).



Eis os resultados finais individuais, somados todos os pontos da temporada.



Começando pela principal categoria, a Elite (19-29 anos), que no decorrer da temporada reuniu cerca de 20 participantes: quem ergueu a taça foi Flávio Vieira da Silva (atleta avulso, 40 pontos); em segundo lugar ficou Josias Emiliano (avulso, 27) e em terceiro Nazareno Emiliano (avulso, 20).



Na categoria juvenil (até 15 anos), o campeão foi Carlos Henrique Alexandre (Bike Ação, 26 pontos), sendo vice João Paulo Dantas (JAL/ Facex, 21), e em terceiro ficou Felipe Cassiano (JAL/ CEI, 19).



Na Junior (16-18 anos), o título da categoria ficou com Cláudio Rafael (avulso, 39 pontos). Rafael Idelfonso foi o vice (avulso, 24) e em tercdeiro chegou Ítalo Lima (avulso, 14).



E a categoria Feminina? Alcione Costa foi a campeã disparada (avulso, 52 pontos). Muito atrás, Maria Rilene conquistou o segundo lugar (avulso, 8 pontos) e em terceiro ficou Jedna Vieira (JAL/ CEI, 8 pontos).



O Estadual ainda contou com quatro categorias de masters. Na Master 30-34 Anos, deu Radamés Oliveira (avulso, 42 pontos), seguido de João Maria Martins de Souza (avulso, 29) e Fernando Luís Garcia (Bike Ação, 15); na Master 35-39 Anos, o título ficou com Francisco Antônio da Silva (Bike Ação, 52 pontos), sendo vice Gilmar Paiva (Bike Ação, 24) e em terceiro ficou Edmilson do Nascimento (avulso, 16); na Master 40-44 Anos, o campeão foi Luís Pereira da Silva (avulso, 26 pontos), seguido por Joilson Carneiro (avulso, 23) e Roberto Tomaz (avulso, 20); fechando a série, na Master 45-49 Anos, o vencedor foi José Cardoso (Avulso, 34 pontos), seguido à distância por Aluísio Xavier Filho (Falcões MtB, 13) e por Luís José de Medeiros (avulso, 8).



Por fim, a categoria Veteranos (50 anos em diante). O vencedor foi Damião Viana (NBC/ Bike Sport, 42 pontos), que venceu no desempate Joaquim Ribeiro de Castro (NBC/ Bike Sport, 42); em terceiro ficou Anildo Leandro (avulso, 18).