Brasil vai enviar medicamentos para Faixa de Gaza Mais de 320 palestinos morreram nos três primeiros dias da ofensiva e outros 1.400 ficaram feridos.

O governo brasileiro vai enviar medicamentos para os palestinos atingidos nos ataques israelenses à Faixa de Gaza, segundo informou o Ministério da Relações Exteriores. Mais de 320 palestinos morreram nos três primeiros dias da ofensiva e outros 1.400 ficaram feridos.



A ajuda brasileira atende a um pedido do embaixador da Autoridade Nacional Palestina no Brasil, Ibrahim Al Zeben, que esteve ontem (30) no Itamaraty para entregar uma lista com os medicamentos cuja necessidade é mais urgente.



De acordo com a agência de notícias BBC Brasil, a Cruz Vermelha Internacional considerou “caótica” a situação nos hospitais da região, com os grupos médicos “pressionados ao limite”.



A ofensiva israelense começou no sábado (27). De acordo com as autoridades de Israel, o bombardeio foi uma resposta aos ataques de militantes do grupo palestino Hamas, que vinham lançando foguetes contra o sul do país.