Moradores de Capim Macio apresentam projeto de adaptação da lagoa

A lagoa que ocuparia 100% do espaço, segundo o morador Justino Gomes, a idéia é que essa área seja diminuída para 26% e o reservatório mude de lugar. A área verde ocuparia 56,35% do total do terreno e o restante seria para equipamentos.Dentre as modificações sugeridas, está adquirir um novo terreno para conciliar o parque e a lagoa e aprofundar o reservatório para trazer mais espaço. Sobre o custo que essas adaptações trariam a obra, Gomes informou que a situação ainda não foi avaliada. Inicialmente está previsto o valor de R$ 14 milhões.Por enquanto a obra continua parada, aguardando o consenso entre os moradores e a Semov. Na próxima terça-feira (16), a Secretaria deverá apresentar uma contraproposta do projeto.Para conseguir essas readequações, os moradores contaram com a ajuda da arquiteta Milena Sampaio.