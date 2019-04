Nova Cruz recebe Central de Operações da Polícia Militar

O Governo do Estado inaugura na próxima segunda-feira (22), a Central de Operações da Polícia Militar (Copom) de Nova Cruz. Na mesma solenidade, serão entregues à PM o tele-centro, pistolas e coletes à prova de balas. O comandante do policiamento do interior, coronel Francisco Canindé de Freitas, explica que o Copom foi totalmente informatizado.“Todas as ocorrências são registradas no sistema, o que agiliza o envio de viaturas para atender mais rapidamente a população. É um sistema igual ao Centro de Operações Integradas (Ciosp) de Natal. Com ele, o policial deixa de anotar as informações no papel, ganhando mais agilidade”, disse.O Tele-centro é uma sala dotada de 11 computadores para que os policiais participem de cursos à distância como o curso de aperfeiçoamento de sargento, ministrado pela PM potiguar, e até as aulas da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) da grade curricular do programa Bolsa Formação.“Os policiais e suas famílias também poderão ter acesso à internet na sala do Tele-centro”, explicou Francisco Canindé. A Polícia Militar de Nova Cruz também receberá um lote de pistolas novas calibre 40 - ideal para a atividade policial - além de coletes à prova de balas.

*Fonte: Assecom.