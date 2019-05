Redução do IPI é estendida às vendas diretas feitas pelas montadoras de carro

A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), concedida pelo governo federal na primeira quinzena de dezembro, foi estendida às vendas diretas ao consumidor final feitas pelas montadoras.O decreto que amplia o benefício fiscal foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Assim, quem comprou um automóvel direto da fábrica e ainda não recebeu também terá direito à redução do IPI, medida anunciada em 11 de dezembro pelo ministro Guido Mantega com a finalidade de aquecer as vendas de automóveis, que praticamente ficaram estagnadas depois do agravamento da crise internacional no último trimestre de 2008.Na época, o benefício fiscal foi dado também aos carros que já estavam nas concessionárias e, portanto, já pagaram o IPI com as alíquotas mais altas. Mas as compras diretas ao consumidor, feitas principalmente pela internet, ficaram de fora.A auditora fiscal da Receita Federal, Regina Barroso, disse que o problema foi identificado e que está sendo corrigido agora, pois a intenção era beneficiar todos. Ela garantiu que não importa quando a compra foi feita. Se o consumidor não recebeu o veículo, ele terá direito também à redução do IPI.O governo autorizou as montadoras a faturar novamente esses veículos para as concessionárias, com recolhimento menor do IPI. O decreto também reduziu de 8% para 4% o imposto incidente sobre a Kombi, veículo produzido pela Volkswagen. As Kombis tinham ficado fora da lista de veículos com o IPI reduzido.



* Com informações do Estadão