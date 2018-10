Homem é executado a tiros na Favela do Detran De acordo com informes dos moradores da região, vítima poderia ser um dos foragidos da delegacia de Felipe Camarão.

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (22), na Favela do Detran, que fica na divisa entre Cidade da Esperança e Jardim América.



Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por trás do Detran. Neste momento, peritos do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep), policiais militares e uma equipe da Delegacia de Plantão da zona Sul estão no local.



De acordo com comentários dos moradores, a vítima poderia ser um dos homens foragidos do 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão. O homem morto usava um short azul e tinha uma tatuagem na perna.



