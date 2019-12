América quer roubar segunda colocação do ASSU

O América já está desde ontem à noite em Assu, na Pousada Oásis, pronto para o compromisso desta quarta-feira (4), às 20h30, diante da equipe do ASSU, no estádio Edgar Montenegro. Além de viver um bom momento depois da goleada sobre o Alecrim - 5 a 0 - o técnico Marcelo Vilar recebeu a confirmação da regularização do ala Carlos Alberto e da liberação de Marcão, que pegou uma partida de suspensão e fica à disposição. O volante Alexandre, que cumpriu suspensão na rodada passada, deve voltar ao time.



Ocupando a terceira posição com sete pontos, o time rubro natalense está encarando o desafio como decisivo para suas pretensões de ficar na primeira posição no grupo. Vencendo o ASSU, que ocupa a segunda colocação, chegará aos 10 pontos, tira a vaga do rival de hoje e não poderá ser alcançado pelos clubes que estão abaixo na tabela - ABC e Baraúnas (que não joga) estão com seis pontos.



O time do América deverá ser o mesmo que enfrentou e venceu o Alecrim no domingo, talvez com a volta de Alexandre na vaga de Alisson. Sendo assim iniciaria com Rodolpho, Carlinhos Paulista, Thiago Messias, Adalberto e Berg; Dude, Alexandre, Cleisson e Marcelinho; Lúcio e Fábio Neves.



Carlos Alberto, Rinaldo e Alisson são jogadores que brigam diretamente por uma vaga na equipe, o que acaba provocando uma dúvida agradável para o treinador Marcelo Vilar.



A equipe de ASSU, que vem de vitória apertada diante do Real Sociedade de 1 a 0, tem a missão de voltar à liderança do Campeonato Estadual. "Precisamos vencer o América para mantermos nosso objetivo maior que é estar entre os primeiros, e de preferência na liderança. Respeitamos a equipe de Nata, mas sabemos de nosso potencialidade", disse o técnico Hugo Sales.



Ele vem trabalhando para mexer o menos possível na equipe e deve manter a base que vem jogando. O time deve começar com Erasmo, Igor, Pedro, Adson e Ribamar; Joassis, Lano, Carioca e Leandro Mineiro; Marcelo e Luciano Paraíba,



Na rodada desta quarta-feira (4) ainda jogam: Santa Cruz x Alecrim, ABC x Potiguar de Mossoró, Real x Macau, e Potyguar x Coríntians. O Baraúnas folga na rodada.