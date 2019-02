Encontro Nacional do PSB discutirá políticas públicas nos municípios A Executiva Nacional do partido se reunirá a partir da próxima sexta-feira, em Recife para discutir sobre o novo serviço público e a cooperação do Governo Federal com os municípios.

A diretoria nacional do PSB vai participar nos dias 12 e 13 de dezembro do Seminário de Estratégia e Planejamento de Políticas Públicas Municipais, no Hotel Recife Palace, na capital pernambucana. O encontro pretende discutir estratégias de políticas públicas nas cidades administradas pelos gestores socialistas.



A abertura do evento está marcada para as 9 h, com a presença do presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e com os lideres do partido no Senado e na Câmara, senador Renato Casagrande (PSB/ES) e deputado federal, Marcio França (PSB/SP).



Ainda na sexta-feira, a partir das 14 horas, será realizada uma conferência sobre o novo serviço público – gestão para resultados. No sábado o tema da discussão é sobre a cooperação do Governo Federal com os municípios. Também serão realizadas visitas a obras do estado de Pernambuco no Porto de Suape – complexo industrial de Suape considerado um dos mais completos pólos para a localização de negócios industriais e portuários da Região Nordeste.