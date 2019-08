Micarla reúne vereadores hoje para discutir matérias que serão votadas na Câmara

Elpídio Júnior Dickson Nasser: ideia é que projetos já vão "emendados" para votação.

Serão apresentadas sete matérias, entre elas a isenção de tributos municipais decorrentes das operações necessárias para fazer de Natal uma das sedes da Copa de 2014 e a regulamentação do pagamento dos precatórios, além da sabatina à nova secretária de Ação Social, Rosy Sousa, irmã da prefeita.“A proposta é que os vereadores, se acharem necessário, façam sugestões de mudanças durante a reunião e os projetos já vão ´emendados´ para a votação”, declarou o presidente da Casa, Dickson Nasser (PSB).Para o líder de governo, Enildo Alves (PSB), a votação passará sem maiores problemas, já que as matérias não são consideradas polêmicas. “Caso os vereadores de oposição também queiram propor emendas, e elas não mudem o teor central do projeto, a prefeita não terá prurido em aceitá-las”, considerou.A reforma administrativa, que entre outras coisas extinnguem funde e cria secretarias, será votada apenas em fevereiro.A bancada de sustentação de Micarla de Sousa conta com 14 dos 21 vereadores que compõem a Câmara Municipal. Dos sete vereadores restantes, cinco se declaram de oposição e dois, do PMDB, marcham rumo ao governo.