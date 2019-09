Concurso da Polícia Civil do RN tem 17 mil inscritos Cargo de delegado substituto é o mais concorrido, com 10.086 candidatos disputando 68 vagas; a concorrência por vaga ficou em 148,32.

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB), responsável pelo Concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, enviou à Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) os números finais de inscritos no certame. Ao todo, 17.588 candidatos participam do concurso. São oferecidas 438 vagas.



O cargo de delegado substituto, com salário inicial de R$ 9.185,40, foi o mais concorrido. Com 10.086 candidatos disputando 68 vagas, a concorrência por vaga ficou em 148,32. O cargo de agente substituto foi o segundo mais disputado. Inscreveram-se 5.543 candidatos para disputar 263 vagas. A concorrência ficou em 21,08 por vaga. Para escrivão substituto foram computadas 2.113 inscrições. Como são oferecidas 107 vagas, a concorrência ficou em 19,75 candidatos por vaga. Tanto para agente, quanto para escrivão, o salário inicial é de R$ 2.500,13.



As provas escritas objetivas e a prova escrita discursiva terão duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 26 de abril de 2009, no turno da tarde. Os locais e o horário de realização das provas serão publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte e divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008, na data provável de 15 ou 16 de abril de 2009.



Além das provas escritas, o concurso prevê provas específicas. Os candidatos a delegado e a agente aprovados na primeira e segunda etapa (provas objetiva e discursiva) farão uma avaliação física de caráter eliminatório. Já os candidatos a escrivão serão submetidos a uma prova prática de uso dos programas Excel, Word e Outlook.



A última etapa do concurso é o Curso de Formação Policial que será ministrado na Academia da Polícia Civil (Acadepol), no bairro Nordeste, em Natal.



Fonte: Assessoria de imprensa Sesed