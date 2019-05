Primeiro lugar na área de Humanas II recebeu notícia com surpresa Apesar de ter estudado muito, Gabrielle Carvalho Ribeiro disse “que estava com medo de que algo desse errado e não chegasse a ser aprovada”.

A estudante Gabrielle Carvalho Ribeiro, de 17 anos, recebeu com muita surpresa a notícia de que foi a primeira colocada na área de Humanística II no Vestibular 2009 da UFRN.



Apesar de ter estudado muito, ela disse “que estava com medo de que algo desse errado e não chegasse a ser aprovada”.



Gabrielle prestou vestibular para Direito e na primeira fase passou em décimo lugar. Foi uma grande alegria quando soube o resultado final, divulgado agora há pouco pela TVU.



Gabrielle recebeu a notícia na casa do avô, em Capim Macio. “Está toda a família aqui pulando”, disse ela, que marcou de comemorar a aprovação junto com os colegas no Colégio das Neves. Esse foi seu primeiro vestibular.