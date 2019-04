Femurn realiza assembléia e define critérios da eleição para presidente da entidade

Cedida Femurn define critérios para próximo presidente.

A eleição está pré-agendada para o dia 15 de janeiro de 2009, o que já representou uma mudança em relação aos pleitos anteriores. “Pelas regras atuais, a eleição deve ser realizada sempre no mês de dezembro o que gerava uma contradição, pois muitos dos prefeitos que votavam nesta época deixavam seus cargos para novos gestores. Então esses, os eleitos para os próximos quatro anos é que devem escolher o sucessor”, justifica. Em 2009, cerca de 60% dos gestores atuais vão sair da função.Até agora existem sete candidatos à vaga. Entre eles, os mais cotados são os prefeitos eleitos de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado; de Janduís, Salomão Gurgel e Benes Leocádio de Lajes.Quanto a expectativa em relação ao desempenho do próximo presidente da Femurn, Robenilson diz que “gostaria de ver a continuidade do trabalho de modernização iniciado nos últimos seis meses”.Na assembléia de hoje (26), os filiados da federação também devem definir se será permitida a participação de ex-prefeitos na diretoria da entidade. De acordo com Robenilson Ferreira, isso já acontece na Confederação Nacional dos Municípios.Robenilson Ferreira era o vice-presidente da entidade e assumiu o posto maior com a saída de Zé Lins, prefeito de Currais Novos, que se candidatou à reeleição na sua cidade.Hoje a Femurn possui sede própria, em Natal, na avenida Romualdo Galvão e um escritório em Brasília para dar apoio aos prefeitos que vão até lá.