Chuvas: telhado de casa desaba no Passo da Pátria

Itaércio Porpino Casas no Passo da Pátria correm o risco de cair.

A equipe, formada por cerca de 40 pessoas, está usando como sede a Secretaria Municipal de Obras e Viação (Semov), onde já foram recebidas 25 solicitações da população diretamente atingida. As reclamações são, em sua maioria, referentes aos vários buracos existentes nas ruas e as lagoas de captação que transbordaram.No bairro de Capim Macio há uma cratera pondo em risco a estrutura de uma casa. Os locais onde estão sendo registrados mais problemas são a zona Norte, Passo da Pátria e Capim Macio.“Estamos nos deslocando ao Passo da Pátria. Precisamos saber se as pessoas da casa que desabou tem parentes e a situação das outras casas”, informou João Bastos. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) disponibilizará 250 colchões e 250 cobertores para famílias que eventualmente possam ficar desabrigadas.Os telefones da Semov: 3232 8100 / 8101 / 8117; e da Urbana: 3232 9999.