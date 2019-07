Chuvas: Em uma hora e meia, Corpo de Bombeiros recebeu mais de 80 chamados Os bairros mais atingidos são Capim Macio, Candelária, Barro Vermelho e Alecrim, mas os alagamentos estão por toda a cidade.

Devido as chuvas fortes dessa sexta-feira (16), o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 80 chamados em um intervalo de 1h30min.



Os bairros mais atingidos são Capim Macio, Candelária, Barro Vermelho e Alecrim, mas os alagamentos estão por toda a cidade.



De acordo com o coronel Rogério, do Corpo de Bombeiros, a central está recebendo mais de três chamados por segundo.



“O maior problema é que os moradores de uma mesma rua fazem três, quatro ou sete chamadas falando sobre a mesma ocorrência. Assim teremos que realizar filtragens para poder concentrar o nosso atendimento para quem precisa”, disse.



“Tiramos os funcionários de um escritório de advocacia no bairro de Lagoa Nova que ficaram ilhados dentro do escritório durante uma hora”.