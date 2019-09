Casal é executado em Igapó Cinco homens invadiram a casa de Flávio Piaba Dias e Fernanda Andriele Cabral da Silva e os mataram na madrugada desta quarta-feira (28).

Cinco homens armados invadiram uma residência e mataram um casal na madrugada desta quarta-feira (28) em Igapó, bairro da zona Norte de Natal. Flávio Piaba Dias, de 23 anos, e Fernanda Andriele Cabral da Silva, 18, foram executados dentro de casa.



O crime aconteceu por volta de 1h, na rua Bela Vista. De acordo com as primeiras informações da polícia, cinco homens armados chegaram à casa usando uma moto e um Ford KA. Eles arrombaram a porta da residência e efetuaram os disparos. Buiú, como era conhecido Flávio, e Fernanda morreram na hora.



Após o crime, os assassinos fugiram sem deixar pistas. O duplo homicídio será investigado pela equipe do 9º Distrito Policial. A primeira linha de investigação será o fato de Buiú ter envolvimento com tráfico de drogas e com assaltos.