Para Henrique, Jarbas Vasconcelos está sozinho ao criticar PMDB

Luana Ferreira

“As palavras do senador estão em desacordo com o povo brasileiro, que consagrou o PMDB nas urnas, e com o partido, que conseguiu eleger os presidentes da Câmara e do Senado Federal”, declarou o deputado federal e líder do PMDB na Câmara.Jarbas Vasconcelos virou assunto da imprensa no fim de semana quando apareceu nas Páginas Amarelas da revista Veja criticando o próprio partido, que segundo ele seria “sem bandeiras, sem propostas, sem norte" e que o objetivo de boa parte dos filiados seria a corrupção.Alves rebateu a entrevista dizendo que o fato de o partido estar presente em todos os governos desde a redemocratização, em 1988, não era uma questão de fisiologismo, mas da necessidade em se aliar que os governos têm pela “força do PMDB”Ele descartou que o partido vá expulsar Vasconcelos da legenda. “Talvez seja isso que ele quer, mas não vamos fazer isso”.