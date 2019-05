Ivonildo Rego diz que Vestibular 2009 foi o mais tranqüilo da história

Vlademir Alexandre Ivonildo Rego: UFRN tem 16 novos cursos e 1.643 novas vagas para graduação.

Com provas aplicadas em apenas três dias, Ivonildo Rego diz que a qualidade das provas vem avançando a cada dia, além do processo de correção que também foi otimizado. “O processo de avaliação está avançando como um todo. Estou muito satisfeito”, disse.Neste ano, a UFRN abriu 16 novos cursos e mais 1.643 vagas para a graduação. Para ocupar as novas funções, Ivonildo diz que até 2010 a instituição estará contratando, aproximadamente, 600 novos professores, sendo 350 novos cargos efetivos e 250 que vão repor vagas de professores que deixam a UFRN. “Serão dois editais para os concursos, sendo que um já saiu e o outro será publicado no fim do primeiro semestre”, informou o reitor.Recebendo anualmente recursos provenientes das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União, a UFRN, ainda de acordo com Ivonildo Rego, está trabalhando pela melhoria de suas instalações e na ampliação de salas, laboratórios e incentivos às pesquisas. Para 2009, o OGU irá destinar R$ 9 milhões para as universidades federais no Rio Grande do Norte, sendo 30% do valor para a Ufersa e 70% para a UFRN.“Os alunos que estão entrando agora podem esperar da UFRN o que as avaliações do Ministério da Educação têm mostrado, que a universidade prima pela qualidade do ensino, pesquisas e projetos de extensão, além de ser a instituição líder em qualidade no Nordeste e avaliada como uma das melhores do país”, comemora o reitor.Ivonildo Rego acompanhará o resultado do vestibular da Reitoria do Campus de Natal. A mensagem inicial da transmissão da TVU, que normalmente é feita ao vivo, neste ano foi gravada pelo reitor.