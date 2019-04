Puxador de carros foragido do Ceará pode estar escondido no RN Josivaldo de Sousa Colares "sumiu" de um presídio, em Fortaleza, no mês passado.

O Rio Grande do Norte pode ser o esconderijo de Josivaldo de Sousa Colares, integrante de uma quadrilha interestadual especializada em roubo de caminhonetes de luxo e foragido de um presídio em Fortaleza.



É o que garante uma fonte do Nominuto.com, que participou da operação conjunta com a polícia cearense e prendeu Josivaldo em 2006. “É quase certo ele estar aqui no Rio Grande do Norte. Se ele saiu de lá (Ceará), o mais provável é que esteja escondido no interior”, afirmou.



Comedida nas declarações, a fonte disse que não teve mais informações deste caso, mas iria se inteirar da fuga de Josivaldo.



Antes de ser desarticulado, o bando de josivaldo atuava com bastante força no Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Agora foragido, é praticamente certo que a quadrilha continue seus roubos nesses três estados.



Josivaldo “sumiu” do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira I no dia 26 de novembro deste ano e até o momento o fato não foi explicado de maneira convincente.



A polícia agora vai trabalhar não só na captura de Josivaldo como também em desarticular – mais uma vez – o bando de puxadores de carro que ataca nos três estados da região Nordeste.



*Com informações do Diário do Nordeste