Segurança e rede hoteleira nova podem trazer a Copa para Natal Secretário municipal de Turismo acredita que esses fatores darão vantagem na hora da escolha das cidades que sediarão os jogos de 2014

O secretário municipal de turismo, Soares Júnior, acredita que três aspectos importantes poderão ser decisivos para credenciar Natal para sediar os jogos da Copa de 2014.



Na sua opinião, além da cidade possuir um número de 26 mil leitos, enquanto cidades como Recife (PE) e Fortaleza (CE), duas grandes concorrentes, possuem cerca de 11 mil e 20 mil leitos, respectivamente, a grande vantagem está no fato de a rede hoteleira local ser nova.



Outra questão que privilegia a cidade é o baixo índice de violência em relação a Recife e Fortaleza. “Pesquisas já comprovaram que Natal é muita mais tranqüila que outras cidades do Nordeste e do Brasil e esse fator é um ponto bastante positivo para a escolha”, afirma o secretário.