Artigos do carnaval começam a ser vendidos No centro de Natal, lojas expõem espumas, colares e máscaras para chamar atenção dos clientes.

As principais lojas do centro de Natal já estão com os artigos do carnaval a mostra. Na manhã desta quarta-feira (11), a equipe do Nominuto.com percorreu as ruas da cidade alta e comprovou que os preços dos itens estão sendo vendidos pelo mesmo valor, como se estivessem tabelados.



O item campeão de vendas é a espuma, comprada por crianças e adultos, seguido das perucas e máscaras. “Vendemos muito as espumas, quase cem unidades por dia, e muitas máscaras para criança também”, afirma João, gerente de uma das lojas.



Os preços das espumas estão praticamente tabelados nas cinco lojas visitadas, R$ 3,00, mas se o cliente comprar duas, o preço fica R$ 5,00. A diferença de preços das espumas compradas em caixa também é grande, ficando o custo mais baixo quando comprada em maior quantidade.



Os preços variam de acordo com a qualidade do material. Os colares vão de R$ 1,00 até R$ 5,00, já as perucas tem preço médio de R$ 7,00 nas lojas e as máscaras infantis variam de R$ 5,00 à R$ 15,00.



As compras antecipadas dessa semana são para uso das crianças na escola, mas na semana do carnaval, os adereços femininos devem liderar a lista de artigos mais comprados.



Para encantar os pais, o gerente da loja criou um espaço para os artigos e fantasias para o carnaval. “Colocamos em toda a loja os artigos coloridos para os pais se animarem”, conclui.



Em resposta ao apelo da decoração, os pais já começam a freqüentar as lojas, como a dona-de-casa Ana Lúcia, que tem dois filhos, um de quatro e outro de quatorze ano. Ela acredita que é melhor esperar dias mais próximos do evento. “Não acho que os preços vão baixar, mas a oferta vai aumentar nas outras lojas e posso escolher melhor”, acredita.