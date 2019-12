Santa Cruz vence Alecrim e continua com 100% de aproveitamento

Os dois maiores clubes do Rio Grande do Norte continuam tendo muitas dificuldades neste começo de Campeonato Estadual. O certame chegou a sua quinta rodada e o líder absoluto da competição continua sendo um time do interior, que muitas ainda insistem em tratar como zebra, outros ainda achincalham mais e chamam de "cavalo paraguaio". O Santa Cruz venceu na noite desta quarta-feira (4) o Alecrim, em Natal, no estádio Machadão, de 1 a 0, gol de Kel, cobrando falta, e soma agora 15 pontos. Cinco de vantagem sobre o segundo colocado, que também não é da capital. O ASSU tem 10 pontos.Jogando em seus domínios, no "alçapão" do Frasqueirão, o ABC, sem brilhar, fez o suficiente para vencer o Potiguar de Mossoró de 3 a 1, gols de Paulinho Macaíba e Moré, descontando Helinho para os mossoroenses.Se o ABC não foi brilhante, muito pior fez o América, eterno maior rival. O time rubro foi jogar em Assu e vencia o time da casa - ASSU - de 2 a 0, mas acabou por deixar a vitória escapar cedendo empate de 2 a 2. O ABC é terceiro colocado, com nove pontos, um a mais do que o américa, quarto colocado. O Assu é vice-líder, com 10.Os dois gols americanos foram marcados pelo recém-contratado Lúcio. O primeiro foi aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, Lúcio marcou o segundo, de cabeça, novamente aos 11 minutos. Foi o quarto gol marcado pelo atacante, em dois jogos disputados pelo Estadual. O americano é artilheiro isolado da competição.Mas quando todo mundo pensava que o ASSU não teria poder de reação, e que o América até poderia fazer nova goleada, o zagueiro Pantera dividiu com Marcelo no ar e diminuiu de cabeça, aos 25 minutos. O Camaleão do Vale saiu para o "abafa" e logo depois teve um pênalti a seu favor. Leandro Mineiro bateu forte no canto direito e empatou, aos 28 minutos.O ABC recebeu o Potiguar de Mossoró, no Frasqueirão, em Natal, e venceu por 3 a 1. Os dois primeiros gols dos anfitriões foram marcados por Paulinho Macaíba, enquanto Moré fez o terceiro. Os visitantes ficaram com seis pontos, em quinto lugar. Apesar da vitória de 3 a 1 ouviu-se muita chiadeira na torcida do ABC.O time não engrenava, caiu de produção após fazer 2 a 0, deixou o Potiguar descontar com um gol de Helinho, e depois, em jogo igual e monótono, os dois se alternavam em ataques sem muita emoção. Até que Moré, que havia entrado, marcou o terceiro gol e decretou a vitória alvinegra.

Nem de longe o Santa Cruz reeditou suas últimas apresentações. O time do técnico Maurício Rodrigues entrou sonolento em campo, alguns jogadores até passaram a impressão de estarem menosprezando o adversário - o Alecrim vinha de uma derrota de 5 a 0 para o América. Sem passagem de seus laterais - Breno e Fernandes - o tricolor do Inharé afunilava suas jogadas e não encontrava espaço na boa defesa do Alecrim.

O primeiro tempo terminou com o Alecrim imprimindo maior ritmo de jogo, e até obrigando o goleiro Eridelson a fazer boas defesas, garantindo o 0 a 0. No intervalo, o treinador interiorano deu um "rela" no plantel e o time voltou mais "aceso" para o segundo tempo. Mesmo assim, sem contar com os volantes Joelan e Robson, e o centroavante Jandir, machucados, não achava o caminho do gol, o que veio acontecer numa cobrança de falta.Kel bateu fraco, por cima a barreira, no cano baixo do goleiro, que segurou e deixou a bola escorregar mansamente para dentro do gol. Foi só isso. Na próxima rodada, sábado (7) à noite, de novo no Machadão, o líder Santa Cruz vai enfrentar o América, quarto colocado.ABC 3 x 1 Potiguar de MossoróReal 2 x 0 MacauAlecrim 0 x 1 Santa CruzPotyguar-CN 2 x 1 CoríntiansASSU 2 x 2 América