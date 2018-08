Portabilidade: usuários devem estar atentos a contratos de telefonia Mesmo optando por mudança de operadora, débitos antigos continuam.

A partir de segunda-feira (10), os usuários norte-rio-grandenses podem utilizar os serviços da portabilidade para telefonia fixa e móvel. Mas os clientes devem estar atentos aos contratos da operadora atual por causa dos detalhes de antigos contratos.



O gerente geral da Anatel no RN, Lívio Peixoto, esclarece que o usuário tem que obedecer aos prazos de contratos firmados antes da mudança de operadoras. “O usuário que deseja ir para nova prestadora tem que estar atento a recissão contratual. Se o cliente firmou um contrato de um ano, tem que obedecer aos prazos”.



Ele afirma que se o cliente recebeu aparelho ou alguma bonificação como desconto, tem que esperar o prazo legal. “Rescindindo o contrato com a empresa atual, o cliente tem que arcar com a multa, com as despesas”, afirma Lívio.



Em situação de débitos de faturas, o cliente vai permanecer com a dívida mesmo optando pela mudança de operadora.



A mesma regra vale para telefones fixos. As carências assinadas em contrato pelo usuário também serão cobradas.



Para a telefonia fixa, também existem benefícios como mudança de endereço, levando o número para qualquer bairro da cidade. “Se o usuário morar na Ribeira e mudar de endereço para Ponta Negra, ele pode levar o número gratuitamente”, afirma Lívio Peixoto.



A mudança de operadora pode acontecer a qualquer momento gratuitamente. “O usuário pode mudar a qualquer momento. O único empecilho à portabilidade são erros nos dados cadastrais. Se houver algum dado incorreto, as operadoras podem negar mudança”.



O prazo para mudança, geralmente, é de cinco dias, podendo ser programada pelo cliente. “Por exemplo, se o prazo do contrato acaba daqui há 15 dias, o cliente pode programar para essa data”, afirma Lívio.



O gerente geral no RN lembra que a fidelização de clientes tem prazo máximo de 12 meses para contratos, tanto para tarifa quanto para aparelhos.