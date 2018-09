Africano é condenado por tráfico internacional de drogas Marcos da Silva foi preso em flagrante em agosto no aeroporto Augusto Severo, quando tentava embarcar com 1,680 kg de cocaína.

A pedido do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN), o africano Marcos da Silva foi condenado a quatro anos de prisão pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes. A sentença foi proferida nesta terça-feira (11) pelo juiz da 2ª Vara da Justiça Federal no RN.



Marcos da Silva foi preso em flagrante no dia 31 de agosto de 2008 no aeroporto Augusto Severo, quando tentava embarcar para o país de origem, Guiné-Bissau, 84 cápsulas contendo 1,680 kg de cocaína, escondidas no interior do organismo.



Segundo o inquérito policial instaurado para apurar o caso, o africano negociou com "Carlos" (não encontrado pela polícia) e receberia a quantia de dois mil dólares para transportar a droga do Brasil para Guiné-Bissau. O réu passou cerca de três semanas em Natal, período em que recebeu hospedagem e alimentação de "Maria" (também não encontrada pela polícia).



Para o caso, o juiz fixou a pena mínima prevista, de cinco anos de reclusão. Em virtude de o acusado ser réu primário, possuir bons antecedentes e ter praticado o crime diante da precária situação financeira, a pena foi reduzida para quatro anos, que deverá ser cumprida no regime fechado na Penitenciária Estadual de Alcaçuz.



A sentença determina ainda a pena de 20 dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, e a suspensão dos direitos políticos. Para o juiz, o acusado também deve permanecer em prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, já que o réu não possui residência nessa cidade.



* Fonte: Procuradoria da República no RN.