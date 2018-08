América x Bragantino: fim de jogo Jogo é vital para o alvirrubro caso queira se manter na série B

FIM DE JOGO



45 minutos - Uhhhhhh!!! Saulo cobra falta e a bola passa raspando na cabeça de Adalberto.



43 minutos - Árbitro dá três minutos de acréscimos para América e Bragantino ainda tentarem o gol.



40 minutos - Jogo entra nos minutos decisivos e finais para os dois clubes.



37 minutos - Expulso!! Pará recebe o segundo cartão amarelo e, por tabela, o vermelho sendo expulso da partida. Bragantino fica com um a menos.



36 minutos - Júlio Terceiro sente a coxa, mas o técnico Ruy Scarpino não pode alterar. Volante do América mostra raça e permanece no campo.



34 minutos - Uhhhhhh!! Jogadas de toques rápidos e Cascata bate rasteiro no canto de Gilson, mas a bola vai para fora do gol.



33 minutos - Uhhhhhh!! Sérgio Manoel cobra falta e Fabiano, estático, apenas acompanha a trajetória da bola torcendo para que não fosse para o gol.



30 minutos - Faltam 15 minutos para o final da partida e o empate sem gols ainda é o resultado que permanece no Machadão.



26 minutos - Jogo movimentado e pegado no Machadão. As duas equipes não querem dar brecha para sofrer o gol.



23 minutos - Cruzamento na área e Gilvan sai para defender sem dar rebote.



22 minutos - Souza sente a coxa e vira preocupação. Tudo indica que não dê mais para o camisa 10 do América. Fábio Neves deve entrar no jogo.



18 minutos - Uhhhhh!! Cascata arrisca de fora da área e Gilvan faz a defesa.



13 minutos - Uhhhhhh!! Por pouco, o Bragantino faz o primeiro gol não fosse Fabiano e a trave após cobrança de falta de Danilo.



9 minutos - Uhhhhh!! Jogada de Marcelo Nicácio, que tenta cruzar para Souza, mas a zaga afasta para escanteio.



6 minutos - Uhhhhh!! Saulo responde em batida forte defendida por Gilvan.



4 minutos - Uhhhhhh!!! Fabiano faz boa defesa em chute de Moradei, que quase abre o placar.



2 minutos - As duas equipes voltam dispostas a tirar o zero do placar, no Machadão.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Falta perigosa a favor do América e Souza chuta fraco desperdiçando uma boa oportunidade.



44 minutos - Uhhhhhh!! Cascata escapa bem pela direita e pede pênalti, que não é marcado pela arbitragem. Na sobra da bola, Vandinho manda o chute forte para fora.



42 minutos - Bragantino esboça uma reação no jogo.



36 minutos - América é melhor em campo, mas não consegue chegar ao gol.



28 minutos - Uhhhhh!! Saulo e Cascata dão trabalho à zaga paulista e o meia alvirrubro bate forte para defesa de Gilvan.



24 minutos - Uhhhhh!! Nego arrisca de fora da área e a bola passa longe, mas o goleiro Fabiano reclama com a zaga.



19 minutos - Uhhhhh!! Quase um golaço no Machadão após boa trama do ataque alvirrubro e Cascata tentando uma bicicleta.



16 minutos - Uhhhhhhh!! Gilvan salva o Bragantino após chute em diagonal de Saulo.



11 minutos - América é só pressão no Bragantino, que se segura como pode.



7 minutos - Uhhhhhh!! Nunes domina dentro da área e bate forte. A bola passa com perigo ao gol de Fabiano.



2 minutos - Saulo cobra falta e a bola vai para fora do gol.



1 minuto - Nego cobra falta cruzando na área, mas Fabiano faz a defesa com firmeza.



América faz o jogo considerado crucial para as pretensões do alvirrubro na série B diante do Bragantino.



A novidade no América é a volta de Souza, após semanas afastado por conta de contusão.