Trio invade casa e faz reféns em Extremoz De acordo com o coronel Freitas, comandante do Policiamento no Interior, três homens fugiram pelos fundos do imóvel.

Três homens armados invadiram uma casa em Extremoz e fizeram duas pessoas reféns na tarde desta terça-feira (11). Segundo informações do comandante do Policiamento do Interior, coronel Freitas, o trio invadiu a casa - onde também funciona um pequeno comércio - e renderam as pessoas.



Pouco tempo depois, policiais militares chegaram ao local. Ao perceberem a chegada dos PMs, os três homens prenderam as duas pessoas dentro do banheiro e correram para os fundos da casa em que estavam.



De acordo com coronel Freitas, uma equipe formada por 30 policiais militares está envolvida nas diligências para capturar os três foragidos. O oficial ainda não soube informar se algo foi levado da residência pelos bandidos.