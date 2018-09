ABC: Paulo Musse confirma sondagem de outros clubes, mas ressalta desejo em ficar

Júlio Pinheiro Goleiro comenta sondagem e revela desejo em ficar no ABC.

Um deles é o goleiro Paulo Musse, do ABC. Em agosto passado, ele se envolveu numa negociação com o Atlético Paranaense, que não deu resultado, e retornou ao alvinegro poucos dias depois.Ele é um dos nomes sondados pelo Paulista, de Jundiaí (SP), para a disputa do Campeonato Paulista em 2009. Após o treinamento desta segunda-feira (17), o goleiro comentou que manteve contato com os dirigentes da equipe do interior de São Paulo. “Fui procurado por eles e também por outros clubes”, disse.Contudo, o goleiro deixou bem claro que os dirigentes de outros clubes devem procurar o presidente do ABC, Judas Tadeu, para conversarem. “Tenho o desejo de permanecer no clube e criar um vínculo no ABC. Não quero que se repita a situação que vivi com o Atlético (paranaense)”, comentou.