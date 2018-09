Bancada federal decide hoje (12) obras prioritárias para o Rio Grande do Norte

Vlademir Alexandre Wilma de Faria não viajou para Brasília.

Para isso, os onze parlamentares potiguares (são três senadores e oito deputados federais) se reunirão às 15h, em Brasília, com representantes do Governo do Estado e a prefeita Micarla de Sousa (PV).A lista com as emendas deve ser entregue até a sexta-feira (14) à Comissão Mista de Orçamento, e de lá vai para o Ministério do Orçamento.O Estado tem direito a 15 emendas coletivas. Formalmente, os 11 parlamentares, a prefeita eleita e a UFRN indicam, cada um, uma obra, e a governadora tem direito a duas indicações.É comum, entretanto, que os parlamentares acatem as dez prioridades elencadas pela governadora, que já foram anunciadas em reunião com a bancada aliada.A prefeita eleita também sugeriu a inclusão de quatro obras aos parlamentares que a apóiam. Além das 15 emendas coletivas, o governo federal aprovou o remanejamento de mais três emendas de 2008 que estão em trâmite no Congresso, de cerca de R$ 30 milhões cada uma.Depois de serem aprovadas pelo Ministério do Orçamento, as emendas seguem para o Ministério a que se destinam (Esporte, Turismo, Saúde etc) e para a Casa Civil. A liberação das verbas depende do aval desses três Ministérios e pode durar todo o ano.É comum também que parte das emendas coletivas simplesmente não seja atendida por falta de verbas da União. Em 2008, por exemplo, o RN pediu cerca de R$ 130 milhões em emendas coletivas, mas apenas metade desse total foi empenhada até o momento.Além das emendas coletivas, o Estado recebe dinheiro federal através das emendas individuais de cada parlamentar e dos programas federais.

Matéria atualizada às 13h55